Российский олигарх изолировал себя из-за коронавируса

Российский олигарх, совладелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин сдал тест на коронавирус и решил изолировать себя, чтобы не подвергать возможной опасности свое окружение. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя компании.

По его словам, у Мазепина нет симптомов пневмонии. Бизнесмен решил провериться на коронавирус, поскольку контактирует с широким кругом лиц.

В понедельник, 16 марта, Telegram-канал Mash написал, что у Дмитрия Мазепина заподозрили коронавирус из-за его сына Никиты. Тот, по информации Mash, находился на элитном французском горнолыжном курорте Куршевель перед тем, как его закрыли на карантин из-за вируса. Представитель «Уралхима» сообщил, что у Никиты Мазепина все в порядке, и контактов с отцом в последнее время он не имел.

Также Telegram-канал сообщил о том, что коронавирус заподозрили у дочери олигарха Александра Чигиринского Марии. Однако она позднее заявила в Instagram, что симптомов заболевания у нее не выявлено.

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