Путин объяснил разницу между олигархами 1990-х и современными

Президент России Владимир Путин объяснил разницу между нынешними миллиардерами и олигархами 1990-х. Об этом он говорил в интервью ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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Он пояснил, что в 1990-е и 2000-е олигархи напрямую влияли на принимаемые государством решения в вопросах внутренней политики, в том числе экономической, и в вопросах внешней политики. Однако такого положения дел, по его мнению, допускать нельзя.

«Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются», — сказал Путин. Глава государства уточнил, что в условиях современной России серьезное влияние олигархов на власть уже и невозможно, и олигархи это поняли. «Даже и не лезут [в политику]», — заявил Путин.

Ранее ТАСС опубликовал фрагмент интервью с главой государства, в котором тот рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами. Путин разъяснил, что такое отношение закрепилось в сознании российского народа, частью которого он является.

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