У владельца «Уралхима» заподозрили коронавирус

Владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина проверяют на коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash.

Подозрения на заражение возникли после того, как у предпринимателя поднялась температура и начался кашель. Мазепин вызвал скорую помощь. Медики взяли у него анализы и уже отправили на экспертизу. Результаты станут известны через два дня. Сейчас Мазепин соблюдает режим самоизоляции.

Дмитрий Мазепин — российский предприниматель белорусского происхождения, основной владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим».

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 162 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли более 6 тысячи человек, 75,6 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 146 странах.

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