В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов оценил идею организовать учебным заведениям дистанционное обучение студентов из-за распространения коронавируса. Его слова передает RT.

Чернышов назвал эту меру правильной. Он отметил, что на сегодняшний день у всех вузов есть возможности для организации такого формата работы. Парламентарий уверен, что качество образования от этого не пострадает. «Лучше так, чем оказаться в ситуации, когда крупнейшие вузы, которые аккумулируют в себе контингент со всей страны, разносят инфекции, вирусы», — сказал он.

С предложением организовать российским вузам дистанционное обучение выступило Минобрнауки. Глава ведомства Валерий Фальков подписал приказ, по которому с 16 марта вузам рекомендовано «обеспечить освоение ими [студентами] образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

В настоящее время в мире зарегистрировано более 162 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 75,6 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 146 странах.

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