В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России только набирает скорость, ее пик пока не пройден. О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
По ее словам, как только скорость эпидемии стала обостряться, в России приняли дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Сейчас эпидемия увеличивается медленно, но «растет постоянно».
Также Вуйнович отметила, что «есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую линию, которая была гораздо более медленная». По ее словам, в России эпидемия на протяжении трех недель растет менее «остро», чем в других странах.
Она отметила, что пик эпидемии пройдет, когда «число случаев будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться».
О том, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден, заявлял, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин. Он предупредил, что нельзя исключать самого сложного сценария. При этом он подчеркнул, что власти принимают необходимые усилия в условиях пандемии.
По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения