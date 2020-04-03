В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России только набирает скорость, ее пик пока не пройден. О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

По ее словам, как только скорость эпидемии стала обостряться, в России приняли дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Сейчас эпидемия увеличивается медленно, но «растет постоянно».

Также Вуйнович отметила, что «есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую линию, которая была гораздо более медленная». По ее словам, в России эпидемия на протяжении трех недель растет менее «остро», чем в других странах.

Она отметила, что пик эпидемии пройдет, когда «число случаев будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться».

О том, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден, заявлял, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин. Он предупредил, что нельзя исключать самого сложного сценария. При этом он подчеркнул, что власти принимают необходимые усилия в условиях пандемии.

По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.

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