Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США) объяснили влияние курения на вероятность заболевания COVID-19. Рекомендации приводятся на сайте издания MedicalXpress.

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможности организма сопротивляться вирусу. По данным исследований, этот фактор наносит вред естественной защите организма от некоторых бактерий и вирусов.

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Согласно данным из Китая, смертность от COVID-19 для общей популяции составляет около двух процентов, при этом для людей с заболеваниями легких, которые часто связаны с курением, этот показатель вырастает до шести процентов. Специалисты объяснили, что курение — не единственный фактор, который снижает защитные возможности организма. Среди прочих были перечислены сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление, диабет — для носителей этих заболеваний уровень смертности составил 10, 6 и 7 процентов соответственно.

Медики посоветовали максимально снизить риск возможности заразиться коронавирусной инфекцией: например, соблюдать социальное дистанцирование, регулярно мыть руки, не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Также специалисты рекомендовали прислушиваться к советам региональных органов медицинского здравоохранения и получать новую информацию о развитии пандемии.

30 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал группы населения, которые, помимо пенсионеров, больше всего подвержены заражению коронавирусом. В их число Мурашко отнес людей с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с легкими. Министр посоветовал гражданам укреплять иммунитет, заниматься физкультурой в хорошо проветренных помещениях и не употреблять тяжелую пищу.

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