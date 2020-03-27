В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

«Трезвая Россия» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ограничение на продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса. Об этом RT рассказал глава организации, член общественной палаты Султан Хамзаев.

Он указал, что правительство России имеет полномочия вводить ограничения в этой области вплоть до сухого закона. В качестве аргумента он привел тот факт, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться от спиртных напитков на период борьбы с инфекцией.

Хамзаев предложил ввести до 1 мая особый режим торговли, при котором до этой даты можно будет покупать не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека.

21 марта гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для борьбы с коронавирусом желательно отказаться от вредных привычек, а также больше заниматься спортом. В частности, он рассказал, что курение может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания в случае заражения. Он посоветовал употреблять здоровую и полезную пищу, так как она помогает иммунной системе.

17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом. Белорусский лидер порекомендовал «водкой не только руки мыть».Он предположил, что в день было бы неплохо выпивать 40-50 граммов водки, чтобы «травить» вирус.

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