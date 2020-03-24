В России объяснили запрет кальянов в барах и ресторанах на фоне коронавируса. Замминистра здравоохранения России Олег Салагай назвал запрет на курение кальянов в общественных местах абсолютно обоснованным, так как кальяны могут быть источником распространения инфекции. Он написал об этом в своем Telegram-канале .
«Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Не является исключением и коронавирусная инфекция», — проинформировал Салагай. Он пояснил, что такой запрет был введен даже в ряде стран, где курение кальяна является традиционно распространенным.
Ранее 24 марта сообщалось, что в России запретят курить кальяны в барах и ресторанах. Правительство России поручило всем регионам запретить в общественных местах на своей территории курение кальянов в связи с распространением коронавирусной инфекции.
По последним данным, в России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, 22 человека излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения