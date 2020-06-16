В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость COVID-19

По уровню заболеваемости COVID-19 Россия находится на низшей точке, циркуляция вируса не превышает одного процента. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс» во вторник, 16 июня.

Представитель Роспотребнадзора также оценил рост иммунной прослойки среди населения России. По его словам, она составляет около 17-20 процентов.

Горелов добавил, что коронавирусы относятся к сезонным инфекциям, тогда как летом «традиционно отмечается снижение эпидемиологической напряженности».

За последние сутки в России выявлено 8248 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Всего с начала пандемии COVID–19 был подтвержден у 545 458 россиян. 7248 человек умерли, еще 294 306 выздоровели.

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