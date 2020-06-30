Путину рассказали о работе над «военной» вакциной от коронавируса

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал президенту Владимиру Путину о работе над вакциной от коронавируса, передает ТАСС.

По словам министра, работа над «военной» вакциной продолжается совместно с институтом Гамалеи. «До конца июля исследования будут завершены», — пообещал Шойгу. Он добавил, что испытания вакцины на добровольцах проводятся с 18 июня базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса одним из российских препаратов сделали 18 добровольцам. Исследуются две формы вакцины — жидкая и порошковая (лиофилизированная). Как сообщили позже ученые, в первые часы у некоторых из добровольцев наблюдались небольшое повышение температуры и головная боль.

Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин. В случае успешных испытаний вакцины от COVID-19 массовая вакцинация россиян начнется осенью 2020 года. Такие сроки назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!