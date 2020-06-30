Шойгу рассказал о присутствии России в Мировом океане

Вооруженные силы России присутствуют в стратегически важных районах Мирового океана, рассказал на совещании министр обороны России Сергей Шойгу. Слова министра публикует ТАСС.

«Корабли Военно-морского флота продолжают нести боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана.

В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 — в дальней морской зоне», — цитирует агентство Шойгу.

Министр заявил, что ситуация с пандемией коронавируса не оказала существенного влияния на деятельность российской армии, план подготовки зимнего периода обучения удалось выполнить почти в полном объеме. Отменены были лишь те планы, которые касались выезда за границу РФ. Так, 14 июня стало известно, что совместный визит Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Турцию отменяется из-за угрозы заболевания.

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