Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.

«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в сообщении.

Об этом же сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции. О подготовке визита стало известно 13 июня. Он должен был состояться 14 июня в соответствии с договоренностями между президентами двух стран: Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Ожидалось, что в ходе визита Лавров и Шойгу встретятся со своими турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Халуси Акаром и обсудят с ними «вопросы региональной проблематики».

Вместо этого Лавров и Чаавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжать контакты на уровне замминистров.

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