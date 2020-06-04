Раскрыты подробности подготовки к испытаниям «военной» вакцины от коронавируса

В Минобороны раскрыли подробности подготовки к испытаниям отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Для испытаний был выделен отдельный изолированный медицинский корпус на территории 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Специалисты войск РХБЗ провели полную дезинфекцию всех помещений, включая палаты, лаборатории и административные кабинеты. Также войска химзащиты полностью продезинфицировали транспорт, в котором добровольцев доставили на объект.

До начала исследований военнослужащие-добровольцы, а также медперсонал прошли углубленное медицинское обследование и сдали тесты на коронавирус. 4 июня будет определено, кого из испытуемых отправят на двухнедельный карантин перед вакцинацией.

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса. Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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