Вице-премьер России сделал прививку от коронавируса

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Мне сделали прививку от ковида», — написал он, добавив, что меры предосторожности все же необходимо соблюдать.

19 августа губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он рассказал, что что в первые три-четыре дня после прививки у него першило горло и было «состояние предпростудное, ломота в мышцах».

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.