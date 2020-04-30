Появились результаты теста на коронавирус вице-премьера России Хуснуллина

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сдал тест на коронавирус. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вице-премьера.

По его данным, анализы зампреда правительства показали отрицательный результат.

Материалы по теме Премьер Мишустин заразился коронавирусом Исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Белоусов

Ранее стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина. Получив положительный тест на коронавирус, он лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему выздоровления и попросил позвонить ему из больницы.

Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Все сотрудники, контактировавшие с главой правительства, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование, заявили в пресс-службе правительства.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.