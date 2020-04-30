Появились детали лечения Мишустина от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, будет находиться под наблюдением в одном из медицинских учреждений. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, передает ТАСС.

По его словам, Мишустин проинформировал президента России Владимира Путина о состоянии здоровья, как только получил результаты тестов на инфекцию.

Ранее премьер рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. Он подтвердил, что чувствует себя нездоровым. У главы правительства высокая температура.

О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля. Получив положительный тест на коронавирус, он лично сообщил об этом президенту. Глава государства пожелал ему выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.