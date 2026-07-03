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06:51, 3 июля 2026Бывший СССР

Бойцы ВСУ убили дроном пытавшихся сдаться в плен сослуживцев

РИА Новости: Беспилотник ВСУ атаковал троих военнослужащих ВСУ при их сдаче в плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский беспилотник атаковал троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в момент их сдачи в плен российским бойцам. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Дава.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Ровное в Запорожской области. По словам собеседника агентства, дрон ВСУ «влетел в своих же военнослужащих». Он также уточнил, что украинским бойцам, которые хотели сдаться в плен, было примерно от 30 до 40 лет.

Ранее на территории Запорожской области группа иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, сдалась в плен ВС России. Российским военнослужащим удалось вывести их из квадрата, находившегося под контролем украинских дронов. Однако бойцы ВСУ выследили их и нанесли серию ударов при помощи беспилотников.

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