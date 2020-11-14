Кандидат в президенты США Джо Байден дал американцам новые обещания по их защите. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Байден напомнил о произошедших в Париже пять лет назад атаках террористов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), назвав их не только нападениями на французов, но и на «наш гуманизм».

«Как президент, я буду работать на защиту американцев и наших союзников, борясь с терроризмом и экстремистским насилием во всех формах», — пообещал кандидат в президенты США.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

13 ноября 2015 года три группы террористов совершили серию нападений в Париже и его пригороде Сен-Дени. В результате атаки погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350. Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах французской столицы, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Кроме того, в концертном зале «Батаклан» во время рок-концерта взяли заложников.