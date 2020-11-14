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Трамп прокомментировал возможность введения карантина в США

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Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность введения карантина в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, его администрация не будет вводить карантин ни при каких обстоятельствах. «Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет, думаю, время покажет, я могу сказать, что эта администрация не будет вводить карантин», — сказал политик.

Ранее глава Минздрава США Алекс Азар сравнил программы Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии на выборах главы государства Джо Байдена по борьбе с коронавирусом. По его словам, план демократа очень похож на программу действующей администрации. Азар отметил, что многие меры, за которые выступает демократ, уже сейчас реализуются министерством здравоохранения страны.


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