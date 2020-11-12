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В США выявили рекордные 145 тысяч случаев коронавируса за сутки

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Фото: Reuters

В США выявили рекордные 145 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает The Washington Post.

За последние 24 часа в стране зафиксировали 145 835 новых случаев COVID-19. Отмечается, что еще неделю назад этот показатель в стране составлял чуть более 100 тысяч. Такая скорость распространения вируса уже не позволяет оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся в ряде штатов. Также известно, что за последние сутки скончались 1549 человек. За все время пандемии в США выявили более 10,3 миллиона инфицированных.

После США в рейтинге с самым большим числом случаев идут Индия (8,6 миллиона случаев) и Бразилия (5,7 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку. По всему миру зафиксировано уже более 52 миллионов случаев.

Ранее сообщалось, что Техас стал первым американским штатом, где за время пандемии коронавируса зафиксировали более миллиона случаев заражения инфекцией. Далее идут штаты Калифорния и Флорида.

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