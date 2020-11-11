Назван первый штат США с миллионом заболевших коронавирусом

Техас стал первым американским штатом, где за время пандемии коронавируса зафиксировали более миллиона случаев заражения инфекцией. Об этом свидетельствуют данные на сайте университета Джонса Хопкинса.

В Техасе, втором по численности населения штате США, сейчас больше случаев коронавируса, чем во всей Италии, которая ранее была одной из основных точек концентрации вируса. На втором месте находится Калифорния с более чем 989 тысячами подтвержденных случаев заболевания, на третьей строчке расположился штат Флорида с более чем 852 тысячами случаев заражения.

10 ноября число заразившихся коронавирусом в США превысило 10 миллионов. Страна по-прежнему остается в мировых лидерах по числу выявленных случаев COVID-19. Всего в США с начала пандемии заразились 10,2 миллиона человек, скончались более 239 тысяч заболевших. Более 3,9 миллиона человек излечились.