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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 10 миллионов человек

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Фото: Reuters

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 10 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

США по-прежнему остаются в мировых лидерах по числу выявленных случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заразились 10,1 миллиона человек, скончались более 238 тысяч заболевших.

Ранее появился прогноз, что демократ Джо Байден, набравший необходимый минимум для победы в выборах президента США, после вступления в должность в январе столкнется с кризисом. Эксперты считают, что число случаев заражения коронавирусом в стране резко возрастет. По их мнению, Байден «унаследует потенциально катастрофическую ситуацию»: сильный рост инфицированных и население, которое не доверяет советам медиков.

До этого сообщалось, что Байден планирует ввести по всей стране обязательное ношение масок. Политик в ближайшие дни намерен звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий, чтобы убедить их ввести обязательный масочный режим.

Предыстория: Байдена предупредили о «потенциально катастрофической ситуации» в США
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