Португалия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что начиная с 9 ноября как минимум две недели 7 миллионов человек (около 70 процентов всего населения) должны будут оставаться дома в будни с 23:00 до 5:00. По выходным они не смогут выходить из дома после 13:00.

Правительство также предупредило, что чрезвычайное положение может быть продлено, а меры по борьбе с вирусом могут быть усилены. В последние недели количество случаев заражения вирусом и госпитализаций в Португалии резко возросло. За все время в стране выявлено больше 179 тысяч инфицированных, скончались 2900 человек, еще более 100 тысяч вылечились.

В конце октября нижняя палата парламента Испании одобрила продление режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране сразу на полгода из-за обострившейся ситуации с эпидемией коронавируса. Теперь региональные власти получат дополнительные полномочия для необходимого контроля над второй волной пандемии.

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