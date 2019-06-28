Верховный суд США отказался запрещать часть абортов

Верховный суд США в пятницу, 28 июня, отказался рассматривать запрос американского штата Алабама о возвращении закона, который фактически запретил бы женщинам делать аборты после 15-й недели беременности. Об этом сообщает Reuters.
Судьи таким образом оставили в силе решение суда низшей инстанции. Тот в 2016 году отменил закон, согласно которому преступной считалась бы процедура «дилатация и эвакуация», при помощи которой беременность обычно прерывают во втором триместре. Метод подразумевает расширение шейки матки женщины, а затем удаление плода с помощью электрического вакуумного отсоса.
Суд тогда постановил, что подобный закон нарушает конституционное право женщины на аборт, предусмотренное делом «Роу против Уэйда». В то же время аналогичная процедура для поздних сроков запрещена на всей территории США.
Консервативный судья Кларенс Томас согласился с решением не рассматривать этот вопрос сейчас, однако отметил, что в дальнейшем будет поддерживать подобные меры. «Представление о том, что Конституция не позволяет штатам принимать законы, запрещающие расчленение живого ребенка, неправдоподобно», — считает он.
В мае законодательное собрание Алабамы одобрило закон о запрете абортов, не делающий исключений для случаев изнасилования и инцеста. Затем документ подписал губернатор штата Кей Айви. Этот закон также будут оспаривать.