Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму

Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел 4 декабря прошлого года. Следствие установило, что девушки поссорились из-за отца будущего ребенка. Завязалась драка, в ходе которой беременная получила выстрел в живот. Ее отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти младенца.

Суд посчитал Джоунс виновной, поскольку «ребенок полностью зависит от матери, которая не должна участвовать в ненужных ссорах, угрожающих их общему здоровью». Стрелявшая осталась на свободе.

Дело привлекло внимание общественности и активистов, занимающихся защитой репродуктивных прав и абортов. Они считают, что инцидент является примером дискриминации цветных женщин. Правозащитники планируют добиваться того, чтобы наказание за смерть ребенка понесла стрелявшая девушка.

Ранее 15 мая законодательное собрание американского штата Алабама одобрило закон о запрете абортов, не делающий исключений для случаев изнасилования и инцеста. Врачу, который согласится провести такую операцию, будет грозить от 10 до 99 лет тюремного заключения.

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