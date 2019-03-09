Раскрыты детали уголовного дела против скандального экс-замглавы «Росгеологии»

Бывший замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг, уволенный из-за скандального видео в интернете, задержан в рамках уголовного дела о незаконном выделении земельного участка в одном из районов Московской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии следствия, Горринг был посредником в коррупционной схеме. Уголовное дело было возбуждено несколько лет назад. Расследование велось по факту получения взятки чиновниками (статья 290 УК РФ), но затем было переквалифицировано на особо крупное мошенничество (статья 159 УК РФ). Некоторые фигуранты уже осуждены. Дело Горринга выделено в отдельное производство.

8 марта Горринг пытался уехать в Абхазию, утверждает источник издания, для чего купил билеты на разные рейсы в Сочи, но был задержан в аэропорту Внуково.

Руслан Горринг был уволен из «Росгеологии» в конце января после того, как в сети появилось видео, на котором он играет в онлайн-игру, нецензурно угрожает другим игрокам и рассказывает о сексуальных отношениях со своими сотрудницами. Сам топ-менеджер заявил, что в его работе не смогли найти коррупционной составляющей, поэтому пришлось «залезть в личное пространство». Позже появилась информация, что Горринг ранее служил в военной разведке и женился на дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Экс-замглавы «Росгеологии» заявил, что из-за скандала его девушка потеряла ребенка.

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