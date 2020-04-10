Запрет абортов из-за коронавируса в США сочли нарушением конституции

Суд в американском штате Техас постановил, что часть абортов в регионе может продолжаться, несмотря на попытки чиновников запретить их полностью на время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Окружной судья из Остина Ли Йикель (Lee Yeakel) счел, что чиновники нарушили конституцию, приравняв аборты к несрочным медицинским процедурам. Согласно его вердикту, организации, прерывающие беременность, не попадают под ограничения, направленные на снижение нагрузки и освобождение больничных мест из-за эпидемии.

Материалы по теме «Ребенка не обязательно убивать сегодня» Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране

В постановлении Йикель описывает нехирургическую процедуру, при которой плод высасывают при помощи специальной трубки. При этом при медикаментозном аборте для прерывания беременности на начальных сроках женщинам просто назначают таблетки. В случае, если решение будет поддержано апелляционным судом, часть абортов разрешат. В штате их можно делать до 22 недели беременности.

Изначально Йикель вынес более всеобъемлющее решение, но оно было отклонено на апелляции. Тогда суд постановил, что окружной судья превысил свои полномочия и принял решение, которое может принимать лишь губернатор.

Власти Техаса уже много лет пытаются запретить аборты за исключением случаев, которые угрожают жизни. Попытки ограничить доступность процедуры на время эпидемии вызвали серию судебных исков.

6 апреля в Цинциннати (штат Огайо) апелляционный суд отказался блокировать по просьбе властей аналогичное постановление окружного суда. Таким образов в штате также не смогли запретить проведение абортов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США вышли на пик распространения коронавируса SARS-CoV-2.

В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19. По состоянию на 10 апреля, там зафиксировано 467 тысячи случаев заражения, умерли 16,6 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!