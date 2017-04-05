Уставший от обещаний адских мук студент разгромил стенд против абортов в Техасе

Видео: @theEmmaBrockway / Twitter

Стенд противников абортов на территории Техасского университета был разгромлен активным сторонником свободы женщин в отношении своего тела. Кадры с места событий опубликованы The Independent.

«Это же свобода слова!» — возражал активист около стенда. «Нет, мужик, это не так, это все вранье!» — возразил ему погромщик. Одна из студенток университета рассказала изданию, что пролайферы постоянно приходят в кампус и выставляют свои плакаты у всех на виду. «Не первый раз студентам приходится сталкиваться с этими экстремистами», — пояснила она. По ее словам, учащимся надоело, что им постоянно обещают ад и вечные муки.