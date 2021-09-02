В США отыскали пример «постдемократической Америки» в одном штате

Ситуация, складывающаяся в штате Техас, прекрасно демонстрирует, как будут выглядеть США, если к власти в стране снова придут представители Республиканской партии. Такой пример «постдемократической Америки» отыскала газета The Washington Post.

Как отмечает издание, на этой неделе законодатели Техаса приняли сразу несколько законов, которые не учитывают интересы женщин, представителей афроамериканского и латиноамериканского населения, а также тех, кто выступает против свободного ношения оружия. Так, 1 сентября в штате вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на сроке более шести недель. Его действие распространяется даже на те случаи, когда беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. При этом 85-90 процентов женщин обычно делают аборт на более поздних сроках — таким образом данный законопроект фактически ограничил аборты вообще, пишет The Washington Post.

В тот же день в действие, несмотря на возражения со стороны правоохранительных органов, вступил другой закон, разрешающий всем жителям штата свободно носить оружие в общественных местах. Теперь для этого не требуется иметь лицензию или проходить специальное обучение по технике безопасности обращения с оружием.

До этого, 31 августа, техасские законодатели утвердили окончательную версию законопроекта о проведении голосования, который существенно ограничит избирательные права латиноамериканцев и афроамериканцев. Речь, в частности, идет об ограничении почтового голосования, запрете на круглосуточную работу избирательных участков, а также о запрете такого вида голосования, когда избиратели могут бросить свой бюллетень в один из специально установленных на улице ящиков, не посещая официальный избирательный участок. Подобными способами голосования в большинстве своем пользуются именно цветные избиратели.

Как пишет газета, принятые в Техасе законы, по сути, являются глубоко антидемократичными и отвечают интересам меньшинства населения штата — белых избирателей мужского пола, поддерживающих республиканцев. Так, 57 процентов жителей штата высказались против свободного ношения оружия («за» — только 36 процентов), а 53 процента негативно оценили запрет абортов (одобрили его только 37 процентов). Ограничения, касающиеся избирательного процесса, также не нашли поддержки среди жителей, в том числе среди латиноамериканцев, которые составляют около 40 процентов населения штата.

По мнению The Washington Post, подобные меры, принимаемые республиканцами, могут привести к полному разрушению принципов демократии не только в Техасе, но и в других штатах. «Это то, к чему движется или уже пришел Техас и другие "красные" [прореспубликанские] штаты. Это то, к чему придет остальная Америка, если те, против кого направлены эти новые законы, — женщины, цветные люди и все демократы — не восстанут», — предсказывается в статье.