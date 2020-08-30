Американцам предрекли лишение права на оружие в случае победы Байдена

Американцам предрекли лишение права на оружие в случае победы кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом заявила Национальная стрелковая ассоциация США (National Rifle Association of America, NRA) на своей странице в Twitter.

«Если Джо Байден победит, он уничтожит нашу вторую поправку (к конституции США), и Америка станет неузнаваемой», — отмечается в сообщении некоммерческой ассоциации.

Также NRA раскритиковала предложенную Байденом программу по выкупу государством у американцев полуавтоматических винтовок типа AR-15 и аналогичного им стрелкового оружия.

Вторая поправка к конституции США гарантирует право на приобретение и ношение огнестрельного оружия. По мнению Байдена, во второй поправке не говорится о том, что нельзя ограничивать виды оружия, которым люди могут владеть. В случае избрания президентом он пообещал добиться полного запрета на владение боевым огнестрельным оружием.

27 августа действующий президент Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США. Его основным противником станет Байден.