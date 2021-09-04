Ольга Бузова резко осудила аборты

Певица и телеведущая Ольга Бузова эмоционально высказалась об абортах в своем Instagram. Она не понимает, как можно лишить ребенка жизни, поэтому предложила беременным девушкам и женщинам свою помощь, эмоциональную и финансовую.

Звезда рассказала, что ее знакомая, которую оставил молодой человек, собирается делать аборт. Бузова подчеркнула, что эта тема является для нее «больной», и резко осудила тех, кто не хочет сохранить ребенка.

«Я вообще не понимаю, как можно лишить ребенка жизни. И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Я не понимаю, почему дети растут в детдоме. Столько женщин по всей стране мечтают о детях! Почему вы это делаете? Зачем?», — возмутилась 35-летняя Бузова.

Чтобы не допустить таких случаев, певица предложила своим поклонницам помощь. Она отметила, что не сможет уделить внимание всем обратившимся к ней, но так «подсказывает сердце».

«Если вам сейчас действительно необходима поддержка, финансовая, эмоциональная, то напишите мне в директ, расскажите свою историю. Всем, конечно, помочь я не смогу, но так мне подсказывает мое сердце. Очень хочется вас поддержать в трудный момент», — написала телеведущая в Instagram.

Ранее Бузова раскрыла сумму ежемесячных трат. Чтобы покрыть свои потребности, помочь семье и выплачивать зарплату своим сотрудникам, певица тратит пять миллионов рублей каждый месяц.