Дава впервые рассказал о предложении Бузовой выйти замуж

Российский блогер и певец Давид Манукян, более известный как Дава, впервые рассказал о предложении певице Ольге Бузовой выйти за него замуж. Подробностями личной жизни артист поделился в шоу Иды Галич «Есть вопросики» на ее YouTube-канале.

«Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом», — сказал Дава.

По словам Манукяна, предложение возлюбленной он сделал во время совместного путешествия по Риму. Блогер заявил, что Бузова не торопилась дать ответ и не говорила о предстоящей свадьбе.

«Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно. Первые полгода у меня сносило башню от Оли, и она ко мне относилась так же», — вспомнил Дава.

В апреле блогер рассказал о несбывшихся планах создать с Бузовой семью и купить для нее недвижимость. По словам блогера, после расставания с певицей он не оставил мечты о загородном доме. Для достижения цели Манукян подчеркнул необходимость «отправлять мысли в космос».