Ольга Бузова раскрыла сумму ежемесячных трат

Ольга Бузова призналась, что для комфортной жизни ей необходимо 5 миллионов рублей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла сумму своих ежемесячных трат. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя бывшая участница «Дома-2» поделилась роликом, в котором рассказала, сколько денег ей необходимо для комфортной жизни. По словам знаменитости, каждый месяц она тратит 5 миллионов рублей на покрытие своих потребностей, а также нужд семьи и зарплату наемных работников.

Помимо этого, Бузова обратила внимание фанатов на то, что на данный момент она готовит собственное шоу в концертном зале Сrосus Сitу Наll, стоимость которого расценивается в более чем 30 миллионов рублей. «Соответственно, я зарабатываю больше этой суммы», — пояснила ведущая и добавила, что свои доходы она также направляет на путешествия и ремонт в квартире.

Точную сумму своего дохода поп-исполнительница называть не стала.

В июле пользователи сети подвергли критике чересчур откровенный топ Ольги Бузовой. На снимке певица запечатлена на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголяет ее грудь. «Майка села после стирки?» — высказался один из поклонников в комментариях под фотографией.