Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фото в откровенном наряде и нарвалась на критику со стороны фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 35-летняя знаменитость позирует на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголяет грудь. Волосы Бузовой собраны в высокий хвост, а на лицо нанесен макияж в светлых тонах. «Чтобы лента была красочной и летней, главное успеть сфоткаться днем, желательно до съемок», — подписала она пост, который набрал почти 250 тысяч лайков.

Поклонников смутил внешний вид телеведущей, и они обругали ее в комментариях. «Можно было вообще верх не надевать», «Топ у шестилетней девочки отобрала», «Оль, очнись! Ты скатываешься», «Ну, просто некрасиво... Зачем это выставлять?», «Майка села после стирки?» — высказывались подписчики.

Ранее в июле пользователи сети обругали Ольгу Бузову за новое фото в оголяющих ягодицы шортах. Звезда попозировала спиной к фотографу в черном топе бандо и коротких джинсовых шортах, обнажающих ягодицы. «Учитывая, что 90 процентов ваших подписчиков — это девочки школьного возраста, вам стоит быть немного скромнее», — написала одна из комментаторов.