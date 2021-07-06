Бузова вновь снялась в купальнике назло подписчикам

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова вновь опубликовала фото в откровенном образе назло хейтерам. Соответствующие кадр и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

Поп-исполнительница снялась боком к фотографу в бикини ярко-розового цвета и черных грубых ботинках на платформе. На размещенном снимке Бузова снята в макияже в тон купальника, с волосами, заплетенными в две косы с разноцветными прядями.

В описании к публикации Бузова рассказала, что продолжает съемки собственного шоу несмотря на пасмурную погоду. Кроме того, певица ответила подписчикам, которые постоянно критикуют ее за частую публикацию снимков топлес, в белье или бикини. «Для людей с "тонкой душевной организацией" — ловите кадр сбоку. И да, я горжусь собой и тем, что в 35 я так круто выгляжу», — высказалась она.

Несмотря на это поклонники вновь подвергли критике внешний вид телеведущей. «Угомонись уже, ей-богу», «Фото — дно», «Уже не знает, в какой позе встать», «Женщине надо сначала родить, а потом хвалиться фигурой — и то только через год», «Лучше бы гордилась, например, знаниями или духовностью», «Прическа не для 35 лет», «В трусах и каске», — писали фанаты.

Ранее в июле пользователи сети обругали Бузову за новое фото в оголяющих ягодицы шортах. Звезда попозировала спиной к фотографу в черном топе бандо и коротких джинсовых шортах, обнажающих ягодицы. «Учитывая, что 90 процентов ваших подписчиков — это девочки школьного возраста, вам стоит быть немного скромнее», — написала одна из комментаторов.