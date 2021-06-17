В сети сочли наряд Бузовой на отдыхе в Европе безвкусицей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фото в откровенном наряде из Европы и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в ее Instagram.

На размещенном в сети снимке 35-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на улице во время отдыха в Милане. На ней — бежевый топ, укороченный жакет и мини-шорты серого цвета на низкой посадке, а также туфли на каблуках в тон костюму. Образ Бузовой дополнили соломенная шляпа, солнцезащитные очки и небольшая бежевая сумка бренда Louis Vuitton. «Куда дальше я еду, как думаете?» — подписала она пост, который набрал больше 180 тысяч лайков.

Подписчики певицы сочли ее внешний вид безвкусицей и принялись писать об этом в комментариях. «Ты что, в 2007 вернулась?», «В темноте что ли одевалась?», «Неудачный образ. По городу с голым пузом. Жуть», «Вкуса вообще нет. Что за наряды?», «Обувь такая сюда не подходит, почему все безвкусно? Хоть стилиста найдите себе», — негодовали они.

В апреле пользователи сети пристыдили Бузову за видео в оголяющем ягодицы наряде. На размещенных черно-белых кадрах знаменитость босиком поднимается по лестнице в черном боди с длинными рукавами. «Бабе скоро 40, а она до сих пор в трусах бегает», — высказывались подписчики.