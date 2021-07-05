Бузова вновь оголила ягодицы и нарвалась на критику в соцсети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова вновь поделилась снимком в откровенном наряде и нарвалась на критику со стороны поклонников. Фотография и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя знаменитость снялась спиной к фотографу в бежевых плавках-стрингах, которые оголяют ее ягодицы. При этом на фото видно, что на Бузовой нет бюстгальтера, а ее волосы заплетены в две косы с разноцветными ненатуральными прядями. Кроме того, в кадре певица предстала с ярко-розовым макияжем. Образ звезды дополнили крупные серьги и цепочка на шее.

«Сегодня у меня цветные косы. Как вам моя прическа?» — подписала исполнительница пост, который набрал 555 тысяч лайков.

Подписчики не оценили фигуру ведущей и обругали ее в комментариях под публикацией. «Учитывая, что 90 процентов ваших подписчиков — это девочки школьного возраста, вам стоило быть немного скромнее», «Прям как Волочкова, осталось на шпагат сесть», «Оль, так и до Pornhub недалеко. Остановись», «Неужели совсем не стыдно?», «Ужасная фигура и дряблые ягодицы», «А в одежде нельзя было свои косы сфоткать? Что за дичь», «Ничего красивого и достойного», — высказывались фанаты.

В июле пользователи сети раскритиковали Ольгу Бузову за новое фото в оголяющих ягодицы шортах. Звезда попозировала спиной к фотографу в черном топе бандо и коротких джинсовых шортах, обнажающих ее ягодицы.