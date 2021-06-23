Бузова показала новую прическу и разочаровала фанатов

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала новый цвет волос и подверглась критике со стороны подписчиков. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке видно, что 35-летняя знаменитость вновь стала блондинкой, а также нарастила волосы. Бузову сфотографировали на фоне забора в шелковом комбинезоне с фиолетовым принтом. Ее образ дополнило колье в виде цепи и золотые часы. На лицо звезды нанесен нюдовый макияж.

«Вот она я. И мое возвращение в блонд, и к истокам… Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ», — подписала телеведущая пост, который набрал 608 лайков и больше 10 тысяч комментариев.

Поклонников разочаровала новая прическа звезды и они принялись высказывать свое мнение под публикацией. «Брюнетка лучше. "Богаче" смотрится», «Темной было лучше», «Не идет по цветовым характеристикам. Блонд в вашем случае дешевит», «Давай обратно в темный», «Брюнеткой лучше было», «Оля, нет!», «С более короткими было бы лучше», — высказывались они.

В июне фанаты сочли наряд Ольги Бузовой на отдыхе в Европе безвкусицей. Женщина попозировала на улицах Милана в бежевом топе, укороченном жакете и мини-шортах серого цвета с низкой посадкой. Она также надела соломенную шляпу и солнцезащитные очки.