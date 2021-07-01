Фанаты обругали Бузову за новое фото в оголяющих ягодицы шортах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фото в откровенном наряде и нарвалась на критику со стороны фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость снялась спиной к фотографу в черном топе бандо и коротких джинсовых шортах, которые оголяют ее ягодицы. На размещенном кадре волосы звезды уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру»). Ее образ дополнили несколько колец.

«Так хочется заниматься спортом каждое утро, но при подъеме на съемки в 5:30, это сделать нереально. Надеюсь не растерять форму», — подписала Бузова пост, набравший 407 тысяч лайков.

Поклонники не оценили внешний вид телеведущей и обругали ее в комментариях. «35 лет а ведет себя, будто ей 18», «Сколько можно святить пятой точкой? Хватит уже», «Целлюлит ужасный», «Вторая складка на ягодице — признак дряблости», «Оля, вы стары для таких снимков», «Была бы форма еще», — писали они.

В июне фанаты сочли наряд Ольги Бузовой на отдыхе в Европе безвкусицей. Женщина попозировала на улицах Милана в бежевом топе, укороченном жакете и мини-шортах серого цвета с низкой посадкой. Она также надела соломенную шляпу и солнцезащитные очки.