Странный макияж и танец Бузовой вызвали споры в сети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова станцевала на камеру и нарвалась на критику в сети. Ролик появился на ее странице в Instagram в среду, 7 июля.

Поп-исполнительница повторила популярные в TikTok танцевальные движения и поделилась результатом с фанатами. На размещенных кадрах она запечатлена в топе-бандо, оголяющем ее живот, а также черных облегающих лосинах и спортивной олимпийке на молнии. При этом на лицо знаменитости нанесен яркий макияж с фигурными стрелками, а волосы заплетены в дреды.

«Когда работа в кайф — это прекрасно. Врываюсь в рабочую среду с танцами и улыбкой», — написала Бузова в описании к посту, который набрал больше миллиона просмотров. Публикация певицы вызвала споры среди ее подписчиков. Так, некоторые заподозрили ее в алкоголизме из-за странного танца. «Под коньячком Оленька», «Может хватит бухать?», «А зачем "отходить" от выходных? Мы не пьем коньяк», «Остановись с алкоголем», — писали фанаты.

В то же время другие пользователи сети раскритиковали чересчур яркий мейкап ведущей. «Что у тебя с мейком?», «Вообще не идет такой макияж», «Странный образ», «Прямо в последнее время разочаровалась в Бузовой», «Оля, увольте вашего стилиста и визажиста», — высказывались поклонники.

Ранее в июле пользователи сети обругали Бузову за новое фото в оголяющих ягодицы шортах. Звезда попозировала спиной к фотографу в черном топе бандо и коротких джинсовых шортах, обнажающих ягодицы. «Учитывая, что 90 процентов ваших подписчиков — это девочки школьного возраста, вам стоит быть немного скромнее», — написала одна из комментаторов.