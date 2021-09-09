Администрация Байдена подаст в суд на штат Техас из-за закона об абортах

Администрация президента США Джо Байдена намерена подать в суд на штат Техас из-за вступления там в силу нового закона об абортах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ожидается, что Минюст подаст иск в ближайшие дни, однако точная дата не уточняется. Поводом для судебной тяжбы стал конфликт закона с федеральным законодательством.

Глава Минюста, генеральный прокурор США Меррик Гарленд подчеркнул, что ведомство намерено защищать жительниц Техаса, которые хотят сделать аборт. Для этого оно будет руководствоваться правовыми нормами, запрещающими физически препятствовать или использовать угрозу применения силы с целью удержать человека, обращающегося за услугами по охране репродуктивного здоровья.

Закон в Техасе, вступивший в силу 1 сентября, считается одним из самых строгих в стране. Он запрещает проведение абортов после шести недель беременности (после первого сердцебиения плода) в большинстве случаев. Процедуру нельзя провести, даже если зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Более того, закон позволяет всем желающим подавать иски против тех, кто нарушает его. Граждане, выигравшие такие иски, будут иметь право на получение не менее 10 тысяч долларов.

При этом 85-90 процентов женщин обычно делают аборт на более поздних сроках — таким образом, данный законопроект фактически ограничил аборты в целом.