Премьер Франции потребовала оставить ее сексуальную ориентацию в тайне

Премьер Франции потребовала удалить из ее биографии информацию о сексуальной ориентации

Премьер-министр Франции Элизабет Борн потребовала удалить из ее недавно вышедшей биографии значительную часть текста. По ее мнению, она содержит слишком личную информацию. Об этом сообщает агентство France Presse.

Книга под названием «Секрет», автором которой стала журналистка Беренжер Бонт, поступила в продажу 4 мая. Борн обратилась в суд Нантерра с требованием к изданию «Аршипель» убрать из всех последующих изданий значительную часть текста, в которой затрагивается «тайна личной жизни».

Например, премьер хочет удалить фразы, касающиеся ее здоровья и сексуальной ориентации, а также семейной жизни. Она отмечает, что это не является частью необходимой общественности информации.

Кроме того, Борн требует моральной компенсации в размере одного евро, а также 5 тысяч евро на административные судебные расходы.

«Секрет» — это первая книга биографического содержания о Борн, которая заняла пост премьера Франции 16 мая 2022 года.

Ранее Элизабет Борн осудила государственного секретаря социальной, солидарной и ответственной экономики Марлен Шьяппа за ее согласие дать интервью журналу Playboy.