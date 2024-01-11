Шольца удивило назначение нового премьер-министра Франции

Euractiv: канцлера Германии Шольца удивило назначение Атталя премьером Франции

Канцлера Германии Олафа Шольца удивило назначение 34-летнего Габриэля Атталя новым премьер-министром Франции из-за его возраста. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Канцлер был очень удивлен, так же как и многие французские наблюдатели, когда был объявлен выбор», — приводит издание слова представителя правительства Германии Штеффена Хебестрайта. В то же время он отметил, что возраст не является показателем квалификации человека.

Однако авторы материала подчеркивают, что канцлер ФРГ в целом положительно отнесся к фигуре нового премьера, так как он считается сторонником франко-германской дружбы.

Ранее во Франции назначили нового премьер-министра. Им стал министр национального просвещения и по делам молодежи Габриэль Атталь, став самым молодым главой правительства во Франции.