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12:29, 22 февраля 2024Мир

Франция обвинила Россию в агрессивном поведении с вооруженными силами страны

Глава МО Лекорню: Россия проявляет агрессивное поведение в отношении ВС Франции
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Париж считает, что Москва проявляет агрессивное поведение по отношению к Вооруженным силам (ВС) Франции. Об этом сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню в эфире RTL.

«Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских. Месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — отметил глава оборонного ведомства.

Глава Министерства обороны (МО) Франции добавил, что якобы военный корабль России однажды подошел к границе территориальных вод страны, «чтобы запугать» французов. По его мнению, Москва таким образом «играет с порогами агрессивности».

Ранее глава Минобороны Франции сообщил о росте количества кибератак на предприятия военно-промышленного комплекса и обвинил в этом Россию.

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      Лина Пивоварова
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