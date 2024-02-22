Франция обвинила Россию в агрессивном поведении с вооруженными силами страны

Глава МО Лекорню: Россия проявляет агрессивное поведение в отношении ВС Франции

Париж считает, что Москва проявляет агрессивное поведение по отношению к Вооруженным силам (ВС) Франции. Об этом сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню в эфире RTL.

«Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских. Месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — отметил глава оборонного ведомства.

Глава Министерства обороны (МО) Франции добавил, что якобы военный корабль России однажды подошел к границе территориальных вод страны, «чтобы запугать» французов. По его мнению, Москва таким образом «играет с порогами агрессивности».

Ранее глава Минобороны Франции сообщил о росте количества кибератак на предприятия военно-промышленного комплекса и обвинил в этом Россию.