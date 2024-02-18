Франция заявила о российских кибератаках на свои военные предприятия

Глава Вооруженных сил Франции Лекорню пожаловался на хакерские атаки из России

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил об увеличении количества хакерских атак на предприятия военно-промышленного комплекса и обвинил в этом Россию. Об этом он сообщил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По словам министра, кибератаки российского происхождения на оборонные объекты Франции стали происходить чаще и носят более агрессивный характер. «Эти атаки, которые размывают грань между российским государством и отдельными россиянами, направлены против нашей инфраструктуры», — считает Лекорню.

Глава военного ведомства пожаловался на то, что несколько месяцев назад кибератаке подверглось крупное оборонное предприятие на территории Франции. Он уточнил, что атаку хакеров удалось отбить, «однако она была, очевидно, российской». Министр утверждает, что целью атаки было нарушить выпуск военной продукции для Франции и ее партнеров.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон пожаловался на «агрессивное» поведение России. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что заявление французского лидера с точностью до наоборот соответствует действительности.