Сенатор Карасин раскритиковал слова Макрона об «агрессивном» поведении России

Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в «агрессивном» поведении России в отношении Европы с точностью до наоборот соответствуют действительности, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на критику французского лидера.

«На самом деле в последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах. Прежде всего санкционные пакеты, информационная блокада, вранье, агрессивность военная, связанная с поставками и подталкиванием режима [президента Украины Владимира] Зеленского к боевым действиям. Речь идет о том, что пределов лжи Макрон и его коллеги в Европе не знают», — заявил Карасин.

Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности Григорий Карасин председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее французский президент Эммануэль Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы. Политик заявил, что в последние месяцы по всей Европе участились операции по дезинформации и кибератаки. По его словам, «это изменение позиции четко показывает желании агрессии Москвы» в отношении Запада.