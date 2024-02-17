Макрон пожаловался на «агрессивное» поведение России в отношении Европы

Французский президент Эммануэль Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы. Политик заявил об участившихся кибератаках и дестабилизации в различных регионах мира, пишет ТАСС.

«В последние месяцы по всей Европе эти операции по дезинформации и манипулированию информацией, а также кибератаки резко участились, систематизировались и усилились», — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины с Владимиром Зеленским.

По его словам, «это изменение позиции четко показывает желании агрессии Москвы в отношении нас».

Ранее Макрон заявил, что срок действия подписанного между Францией и Украиной соглашения о безопасности рассчитан на десять лет. Он уточнил, что документ будет действовать, пока Украина не станет членом НАТО.

В январе президент Франции призвал исключить победу России на Украине. Политик резко прокомментировал происходящее на украинской территории.