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22:23, 10 апреля 2024Мир

В Швейцарии заявили о необходимости участия России в мирном процессе

МИД Швейцарии: участие России в мирном процессе необходимо для установления мира

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Для установления мира на Украине необходимо участие России в мирном процессе, начатом в Швейцарии. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Он подчеркнул, что конференция, которая пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке, призвана заложить основу для мирного процесса. «Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее Пьер Ален Эльчингер, комментируя подготовку к конференции, отметил, что помимо позиции Украины, России и Европы, важно также прислушаться к мнению стран Глобального Юга, которые будут играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс.

8 апреля МИД Швейцарии подтвердил планы проведения мирной конференции высокого уровня по достижению мира на Украине. Как писало агентство Bloomberg, Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине в июне и ожидает, что в ней примут участие от 80 до 100 стран.

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      Марина Совина
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