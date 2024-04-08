МИД Швейцарии: дата и место проведения конференции по Украине уточняются

МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине, добавив, что дата и место ее проведения уточняются. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер, сообщает РИА Новости.

«По просьбе Украины Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира на Украине. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Дата, место проведения конференции и страны-участницы будут сообщены своевременно», — рассказала Эльчингер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Берн ожидает, что в ней примут участие от 80 до 100 стран. Предполагается, что ключевым остается вопрос участия Китая, так как швейцарская сторона рассчитывает на большую значимость мероприятия за счет участия Пекина.