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17:33, 8 апреля 2024Мир

МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине

МИД Швейцарии: дата и место проведения конференции по Украине уточняются

Фото: Unsplash

МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине, добавив, что дата и место ее проведения уточняются. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер, сообщает РИА Новости.

«По просьбе Украины Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира на Украине. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Дата, место проведения конференции и страны-участницы будут сообщены своевременно», — рассказала Эльчингер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Берн ожидает, что в ней примут участие от 80 до 100 стран. Предполагается, что ключевым остается вопрос участия Китая, так как швейцарская сторона рассчитывает на большую значимость мероприятия за счет участия Пекина.

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      Максим Габриелян
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