Стали известны даты мирной конференции по Украине в Швейцарии

Bloomberg: Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня

Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня и ожидает, что в ней примут участие от 80 до 100 стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников издания, ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать в конференции Китай, что будет иметь решающее значение для Швейцарии, поскольку участие Пекина «поможет сделать ее мирную инициативу заслуживающей доверия».

Ранее официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, комментируя подготовку к конференции, подчеркнул, что помимо позиции Украины, России и Европы, важно также прислушаться к мнению стран Глобального Юга, которые будут играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс. Дипломат добавил, что именно поэтому Швейцария поддерживает тесные контакты с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией.