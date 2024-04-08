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15:39, 8 апреля 2024Мир

Стали известны даты мирной конференции по Украине в Швейцарии

Bloomberg: Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня

Фото: Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters

Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня и ожидает, что в ней примут участие от 80 до 100 стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников издания, ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать в конференции Китай, что будет иметь решающее значение для Швейцарии, поскольку участие Пекина «поможет сделать ее мирную инициативу заслуживающей доверия».

Ранее официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, комментируя подготовку к конференции, подчеркнул, что помимо позиции Украины, России и Европы, важно также прислушаться к мнению стран Глобального Юга, которые будут играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс. Дипломат добавил, что именно поэтому Швейцария поддерживает тесные контакты с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией.

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      Семен Александров
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